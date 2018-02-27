Ticaret ve Hizmet Endeksleri Dördüncü Çeyrekte Arttı

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro dördüncü çeyrekte yüzde 18,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) ticaret ve hizmet endekslerini açıkladı. Buna göre takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 arttı.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam yüzde 0,2 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışılan saat yüzde 1,3 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde brüt ücret-maaş yüzde 12,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 arttı. - İSTANBUL