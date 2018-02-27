Ticaret ve Hizmet Endeksleri

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 16,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine ilişkin ticaret ve hizmet endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,5 yükseldi. Söz konusu endeksteki artış geçen yıl 2016'ya göre yüzde 16,6 olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,2, 2017'de bir önceki yıla göre ise yüzde 0,5 azaldı.

Söz konusu çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 geriledi. Endeks geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7, takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,9 artış gösterdi. Söz konusu endeks 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 9,2 yükseldi.