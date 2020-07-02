Ticaret ve Ekonomi Kulübü Kilis Şubesi tanıtıldı Kilis'te ticareti canlandırmak amacıyla kurulan Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) Kilis Şubesinin tanıtımı yapıldı.

Kilis'te ticareti canlandırmak amacıyla kurulan Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) Kilis Şubesinin tanıtımı yapıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kulübün yurt içinde 56 yurt dışında ise 17 temsilciliği bulunan bir sivil toplum kuruluşu olduğu aktarıldı.

TEKDER Kilis İl Başkanı Metin Kara, açılışta yaptığı konuşmada, Suriye'deki yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen şehirlerin başında Kilis'in geldiğini söyledi.

Kendi nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan kentin zor günlerden geçtiğini belirten Kara, bundan sonraki süreçte sınırdaki olayların etkisinden sıyrılıp ticari faaliyetlerle anılmak istediklerini söyledi.

Kara, amaçlarının ülkenin, devletin, insanların, üyelerinin menfaatlerini gözetmek ahlaklı ve dürüst bir ticaret ortamı oluşturmak olduğuna aktararak, "Hedefimiz, milli ve manevi değerleri benimsemiş ülke ekonomisine, ticaretine ve kalkınmasına maddi ve manevi katkılar sağlamaktır. Kentimizdeki girişimcilerin sesi olmak ve onları tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaktır." diye konuştu.

Programa, TEKDER Kadın Kurulu Başkanı İlayda Barçın, Gaziantep İl Başkanı Mesut Gür de katıldı.

Kaynak: AA