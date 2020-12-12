Ticaret sicili mevzuatına, MERSİS üzerinden erişilebilecek
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Ticaret sicili mevzuatına, MERSİS üzerinden erişilebilecek

12.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:53
Ticaret sicili mevzuatına, MERSİS üzerinden erişilebilecek

TİCARET Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında ticaret sicili alanında uygulanmakta olan mevzuata, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden dijital ortamda tek noktadan erişilebileceğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında ticaret sicili alanında uygulanmakta olan mevzuata, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden dijital ortamda tek noktadan erişilebileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlara sunulan hizmetlere bir yenisi eklendi. Dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ticaret sicili alanında uygulanmakta olan mevzuata, MERSİS üzerinden dijital ortamda tek noktadan ulaşılması mümkün hale getirildi. Buna göre, Ticaret Bakanlığı'nca kanun, yönetmelik ve tebliğ gibi muhtelif mevzuat düzenlemeleri ile ticari işletme ve şirketler, hukuk alanında uygulamaya yön veren bakanlık genelge ve görüşlerinin vatandaşların erişimine açılmasını amaçlayan 'Ticaret Sicili Mevzuatı Modülü' devreye alındı. MERSİS üzerinden hizmete sunulan, konu başlıkları altında tasnif ve arama özelliği bulunan Mevzuat Modülü ile ticari işletme ve şirketler, hukuk alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere kolaylıkla, tek noktadan ulaşılabilecek. Ticaret sicili işlemlerinin hızlı ve doğru olarak yerine getirilmesini, Ticaret Sicili Müdürlükleri'nin hizmet verimliliğinin artırılmasını amaçlayan söz konusu modül ile şirket yetkilileri, ticari işletme sahipleri, meslek mensupları, akademisyenler ve öğrenciler,  talep ettikleri bilgiye daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişebilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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