Ticaret sicili işlemlerinde kolaylık sağlayacak düzenleme

17.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:43

Ticaret sicili müdürlüklerinin etkin çalışması ve tacirlerin sicil hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla şube ve temsilcilikler ile kadro yapılanmasında düzenlemeye gidildi.