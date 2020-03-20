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Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi

Ticaret sicili işlemleri kredi kartı ile yapılabilecek

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip 'korona virüs' salgını riskini ve üyelerinin taleplerini dikkate alarak tüm işlem ödemelerinin kredi kartı ile yapılabilmesinin önünü açtı.

20.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:53
Ticaret sicili işlemleri kredi kartı ile yapılabilecek

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip 'korona virüs' salgını riskini ve üyelerinin taleplerini dikkate alarak tüm işlem ödemelerinin kredi kartı ile yapılabilmesinin önünü açtı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Kredi kartı ile ödeme yapılmasına imkan sağlayarak hem hijyen açısından önlem aldık hem de üyelerimizin yıllardır süren bir talebini daha karşılamış olduk" dedi.

ATO'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ATO bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünün tescil ve tasdik işlemleri için ödenmesi gereken harçların devletin önemli gelir kaynaklarından biri olduğu ve yapısı itibariye peşin olarak devlet bankalarına ödenmesi gerekirken ATO'nun ısrarlı takibi ve TOBB ile Ticaret Bakanlığının da desteğiyle yapılan girişimler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan mevzuatsal düzenlemeler ile odalarca kredi kartı ile tahsil imkanı getirildiği aktarıldı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip 'korona virüs' salgını kapsamında kağıt ya da madeni para ile temasın en aza indirilmesi konusunda uyarıda bulunan uzmanlara kulak veren ATO yönetimi, daha önce sadece nakit harç tahsilatı yapılabilen ticaret sicili işlemlerini hem pratik hem de daha hijyenik hale getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, üyeleri için hizmetlerini de, hizmet binalarını da maksimum fayda sağlayacak şekilde organize ettiklerini vurgulayarak, "Üyelerimiz için hizmetlerimizi de, hizmet binamızı da maksimum fayda sağlayacak şekilde organize ediyoruz. Dünyayı kasıp kavuran salgının etkilerinden üyelerimizi ve personelimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek hizmet binamızda oluşturduğumuz hijyen noktaları, gerek e-imzalı belge hizmetlerimiz, gerekse de fiziki teması en aza indirecek uygulamalarımızla üyemizin menfaati için çalışıyoruz. Bu süreçte temassız özelliği olan kredi kartlarının tercih edilmesi ise ekstra hijyen sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Üye, organ ve personel olarak ATO'nun büyük bir aile olduğuna vurgu yapan Baran, şunları aktardı:

"Ailemizin sağlığını önemsiyor, bünyemizde verilen bütün hizmetleri en dinamik ve en hijyenik şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Aile fertlerimizin görüşleri de bizim için çok önemli. Bu nedenle 'Üye Destek Masası' oluşturduk. Yeni tip 'korona virüs'ün ekonomik etkilerine dair üyelerimizin taleplerini toplayıp ilgililerine iletmek üzere çalışmalarımız sürüyor. Üç gün önce internet kanalıyla verilen tüm belgelerimizi ücretsiz hale getirdik. Bu süreci tedbir ve sabırla atlatacağımıza inanıyorum. Ekonomik anlamda yara almadan ilerlemek için, hükümetimizin desteklerini artırarak sürdüreceğine de inancımız tamdır."

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen anonim şirket, limited şirket, iş ortaklığı, kollektif şirket, komandit şirket, kooperatif, şahıs şirketi, ticari işletme, merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubelerinin tescil işlemlerinin harçları ile tüm bu gerçek/tüzel kişiliklerin belgelerine ait harç tahsilatları kredi kartı yoluyla da yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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