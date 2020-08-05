Ticaret Sicil Gazetesinde dijital dönüşüm İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, Ticaret Sicil Müdürlüklerince tescil edilen ve elektronik ortamda gönderilen ilanların 2 saat...

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, Ticaret Sicil Müdürlüklerince tescil edilen ve elektronik ortamda gönderilen ilanların 2 saat içerisinde yayımlanmaya başladığını belirtti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü işbirliği ile ilanların elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne gönderilmesi e-dönüşüm projesi başlatıldığını ve bu projeyle, MERSİS'te gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilanın, elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne aktarıldığını ve en geç iki saat içerisinde Gazetede yayımlandığını söyledi.

İşlemlerin hızı artırıldı

Proje kapsamında TOBB'a bağlı 124 Odanın 300 Ticaret Sicil Müdürlüğü personeline eğitim verildiğini, İTSO'nun da bu Odalar arasında yer aldığını belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, "1 Temmuz'da pilot çalışmalarına başlanan uygulama, verilen eğitimlerin ardından İnegöl'de de uygulama başladı. Uygulamayla günde binin üzerinde ilan elektronik ortamda alınarak aynı gün yayınlanmaya başlandı. İTSO'da kuruluş ve değişiklik tescili yapılan firmalar, işlemlerinin tamamlanmasından 2 saat sonra, talep etmeleri halinde Ticaret Sicil Gazetelerini, Odadan ya da gazetenin web sayfasından (www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr) e-imzalı olarak temin edebilirler" dedi.

2020 yılının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olarak ilan edildiğini belirten Başkan Uğurdağ, Gazetenin yazılım alt yapısı yenilendiğini, internet sitesinin güncellenerek, e-devlet kapısı üzerinden veya e-imza ile de giriş yapılabildiğini söyledi. Uğurdağ, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanlarda, okuyucuların kullanım kolaylığına odaklı olarak ilan başlığında yer alan ticaret unvanlarının renklendirildiğini ve yeni yayın yönetim sistemi ile kağıt ortamında intikal eden ilanların 2 gün yerine takip eden gün içerisinde Gazetede yayımlandığını ifade etti.

Başkan Uğurdağ, başta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA