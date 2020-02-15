Ticaret savaşları Türk tekstilini ABD pazarında üst sıralara taşıyacak
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Premiere Vision Sport Fuarı'na katılarak tekstilde dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden olan Türkiye'nin sektördeki başarısını gözler önüne serdi.
15.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:49
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Premiere Vision Sport Fuarı'na katılarak tekstilde dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden olan Türkiye'nin sektördeki başarısını gözler önüne serdi.
Kaynak: Dunya.com