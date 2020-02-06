Ticaret Savaşları: Çin ABD'ye uygulanan ilave gümrük vergilerini düşürüyor
Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan Faz 1 ticaret anlaşması kapsamında 75 milyar dolar değerindeki ithalat ürününe uygulanan gümrük vergisini yarıya indireceğini açıkladı
06.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:40
Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan Faz 1 ticaret anlaşması kapsamında 75 milyar dolar değerindeki ithalat ürününe uygulanan gümrük vergisini yarıya indireceğini açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda oluşan endişeleri yatıştırmak isteyen Pekin yönetimi, geçen ay imzalanan anlaşmanın şartlarını hayata geçirildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com