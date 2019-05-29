Ticaret savaşları: Çin, ABD'ye karşı 'nadir toprak elementleri' kartını sürüyor

Ticaret savaşları: Çin, ABD'ye karşı 'nadir toprak elementleri' kartını sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında Washington yönetimin Huawei ürünlerini yasaklaması iki ülke arasındaki krize yeni bir boyut kazandırdı.

Ticaret savaşları: Çin, ABD'ye karşı 'nadir toprak elementleri' kartını sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında Washington yönetimin Huawei ürünlerini yasaklaması iki ülke arasındaki krize yeni bir boyut kazandırdı.

Huawei şirketini derinden sarsan bu hamleye karşılık Pekin yönetiminin, askeri ekipmanlarından, yüksek teknolojili tüketici elektroniğine kadar birçok alanda kullanılan 'nadir toprak elementleri' kozunu misilleme olarak kullanmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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