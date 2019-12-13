Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD, Çin ile anlaşmaya çok yakın
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Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD, Çin ile anlaşmaya çok yakın

ABD) ile Çin arasında başlayan ve dünya piyasalarında büyük fiyat artışına neden olan "ticaret savaşlarının" sonlanması için iki ülkenin prensipte anlaştığı kaydedildi. ABD'nin ilk aşamada Çin mallarına 375 milyar dolarlık gümrük indirimi uygulayacağı belirtiliyor

13.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:46
Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD, Çin ile anlaşmaya çok yakın

(ABD) ile Çin arasında başlayan ve dünya piyasalarında büyük fiyat istikrarsızlığına neden olan "ticaret savaşlarının" sonlanması için iki ülkenin prensipte anlaştığı duyuruldu.


ABD'nin ilk aşamada Çin mallarına 375 milyar dolarlık gümrük indirimi uygulayacağı, bu kapsamda 15 Aralık tarihinde de yapılması düşünülen 160 milyar dolarlık ek vergilerin askıya alınacağı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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