Ticaret savaşının baş aktörleri Çin ve ABD, Trump'ın sert mesajları gölgesinde masaya oturdu

Ticaret savaşının baş aktörleri Çin ve ABD, Trump'ın sert mesajları gölgesinde masaya oturdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında ek tarifeler nedeniyle yarım kalan ticaret görüşmeleri tekrar başladı

Ticaret savaşının baş aktörleri Çin ve ABD, Trump'ın sert mesajları gölgesinde masaya oturdu

'Ticaret savaşının' baş aktörleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında ek tarifeler nedeniyle yarım kalan görüşmeler tekrar başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan tweet yağmuru altında başlayan müzakerelerin on ikinci raundunu ABD, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin, Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığında yürütüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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