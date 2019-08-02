Ticaret savaşında anlaşma beklenirken Trump'tan Çin'e ilave gümrük vergisi açıklaması

Ticaret savaşında anlaşma beklenirken Trump'tan Çin'e ilave gümrük vergisi açıklaması

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, Başkan Donald Trump 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı.

2.08.2019 08:21
Ticaret savaşında anlaşma beklenirken Trump'tan Çin'e ilave gümrük vergisi açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, Başkan Donald Trump 1 Eylül'den itibaren 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını duyurdu.

Trump, Çin ürünlerine eklenecek yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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