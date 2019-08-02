Ticaret savaşında anlaşma beklenirken Trump'tan Çin'e ilave gümrük vergisi açıklaması
ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, Başkan Donald Trump 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, Başkan Donald Trump 1 Eylül'den itibaren 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını duyurdu.
Trump, Çin ürünlerine eklenecek yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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