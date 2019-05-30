Ticaret savaşı etkisiyle  Asya piyasaları düştü

– ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları yatırımcıların odağında olmaya devam etmesiyle Asya hisse senedi piyasaları ağırlıklı olarak düştü.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili ABD'yi ekonomik terörizm ve zorbalıkla suçladı ve Çin'in bir ticaret savaşına karşı olmakla birlikte korkmadığını söyledi.

Asya piyasalarındaki bir diğer gelişme de, Financial Times'ın Japon SoftBank Group'un Silikon Vadisindeki üç şirketteki hisselerine karşılık 4 milyar dolar borçlanacağını iddia etmesi oldu.

Gelişmler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.93 ve

Kospi Composite yüzde 0.36 artarken,

Shanghai Composite yüzde 0.93,

Shenzen Composite yüzde 1.61 ve

S&P yüzde 0.88 düştü.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.1 değer kazanarak 109.71 düzeyine dükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul