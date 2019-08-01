Ticaret savaşı: ABD ve Çin müzakereler 'yapıcı' dedi; fakat somut ilerleme kaydedemedi
ABD ve Çing örüşmelerin olumlu geçtiğini vurgulasa da ticaret savaşlarında bir uzlaşmaya varıldığına dair ya da en azından somut bir ilerleme kaydedildiğine dair bir işaret görülmedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin ticaret heyetleri çalışma yemeği ve yarım günlük resmi toplantının ardından Eylül'de Washington'da tekrar bir araya gelme kararı aldı.
Toplantı sonrası her iki taraftan yapılan açıklamalarda görüşmelerin olumlu geçtiği vurgulansa da ticaret savaşlarında bir uzlaşmaya varıldığına ya da henüz somut bir ilerleme kaydedildiğine dair bir işaret görülmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Dünya Haberleri