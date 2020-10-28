ticaret platformları tüketiciye karşı sorumlu"

ticaret sektörü gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.

E-ticaret sektörü gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. E-ticaret pazarındaki bu hızlı yükseliş beraberinde tüketici şikayetlerinin de artmasına neden oluyor. İstanbul Kent Üniversitesi Adalet bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu ise bir e- ticaret platformu üzerinden alışveriş yapan tüketiciye ürünün eksik ya da ayıplı gönderilmesi durumunda e- ticaret platformunun tüketiciye karşı sorumlu olduğunu söyledi.

Tüketicinin satıcıya karşı doğrudan başvuru hakkı bulunduğunu söyleyen İstanbul Kent Üniversitesi Adalet bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, "Tüketiciler, internet ortamında yaptığı alışverişleri e- ticaret platformları üzerinden gerçekleştiriyor. Burada tüketici ve satıcı arasında bir mesafeli satış sözleşmesi kuruluyor. Bu sözleşme kapsamında satıcının ürünü eksik, ayıplı, ya da zamanında teslim etmemesi durumunda tüketicinin satıcıya karşı doğrudan başvuru hakkı bulunuyor. Bu anlamda tüketici bakanlığa, tüketici hakem heyetine, tüketici mahkemelere başvurabilir. Fakat bu noktada elektronik ticaret platformlarının sorumluğunu vurgulamak gerekir. Uygulamada görüyoruz ki, bazı elektronik ticaret platformları ürünün ayıplı, eksik olduğu ya da satıcıya ulaşılamadığı durumlarda tüketiciye hiçbir sorumluğu olmadığını, kendisinin sadece aracı durumda olduğunu söylüyor. Bu yanlış bir ifadedir" dedi.

"ELEKTRONİK TİCARET PLATFORMLARININ TÜKETİCİYE KARŞI SORUMLULUKLARI BULUNUYOR"

Elektronik ticaret platformları internet üzerinden gerçekleşen satışlarda tüketiciye karşı sorumlu olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, "E- ticaret platformları satıcıların hukuka uygun şeklide faaliyetlerini gerçekleştireceklerine yönelik hem alıcıya hem de satıcıya taahhütte bulunuyor. Dolasıyla e- ticaret platformlarının sorumlu olmadıklarını iddia etmelerinin geçerli olacağını düşünmüyorum. Bir e-ticaret sitesine alışveriş yapmak için girdiğimizde, site üyelik sürecinden sonra bazı metinleri onaylatılıyor. Nitekim bizler bu sözleşmeleri okumadan işaretlediğimiz için bu sözleşmelerdeki bazı maddelerin bir hükmü yoktur. Bunlara bizler genel işlem şartları diyoruz. ve bu maddeleri geçersiz kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİNİN E- TİCARET PLATFORMUNU ŞİKAYET ETME HAKKI VAR"

Satıcının ürünü ayıplı çıkarsa tüketicinin ürünü iade etme hakkı bulunduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Ama bazı tüketiciler iade sürecinde artık aynı satıcının o platformda olmadığını görüyor. Bu durumda e-ticaret platformuna başvuruda bulunuyor. E-ticaret platformu ise 'bu satışta bir sorumluluğunun olmadığını, aracı hizmet sağlayıcı olarak bu satışın gerçekleştirildiğini ve ürünün, hukuka uygun olup olmadığını denetleme yönünde bir yükümlüğü bulunmadığını' söylüyor. E-ticaret platformları her ne kadar e- ticaret platformlarının sorumlu olmadığı yazsa da tüketici platforma güvenerek ürünü satın alıyor. Böyle bir sıkıntı yaşayan vatandaşlara önerim öncelikle e- ticaret platformları içerisinde bulunan uyuşmazlık merkezlerine başvurmaları. Eğer bir sonuç alamazlarsa tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmalarını öneriyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı