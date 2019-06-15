Ticaret Odası'nın kongre merkezi kampanyası ses getirdi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından sosyal medyada başlatılan Kuşadası Efes Kongre Merkezi ile ilgili kampanya, yerel ve ulusal basında geniş yer buldu.

Kuşadası Ticaret Odası Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları tarafından "Kongre Turizminin Merkezi Kuşadası Olsun" sloganı ile başlatılan kampanya ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımızın başlattığı kampanya, öncelikle bölgemizde farkındalık yaratarak kamuoyu oluşturmayı amaçlamıştı ve ilk hedefine ulaştı. Bölgemize yapılan bu büyük yatırımın hayata geçmesi için biz Ticaret Odası olarak uzun süredir uğraş veriyoruz. Konuyla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştük, destek istedik. Sayın Hisarcıklıoğlu ve bölge Milletvekillerimizle konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız, Kongre Merkezinin aktif hale gelerek Kuşadası ekonomisine katkı yapması. Ülkemizde ve dünyada bunun örneklerini görüyoruz. Kongre ve toplantı turizmi artık en çok gelir getiren ve ilgi gören turizm dallarından birini oluşturuyor. Ülkemiz bu konuda dünyadan ilgi görüyor ve tercih ediliyor, neden ilçemiz de bu pastadan pay almasın. Kongre Merkezimiz aktif hale gelirse bu anlamda bir liman kadar değerli olacaktır. Turizm ilçemizde 12 aya yayılacak, tüm dünyada bilinirliği artacak ve hem ekonomimize hem de sosyal hayatımıza katkısı büyük olacaktır. Bu ve daha pek çok nedenle bu yatırımın hayata geçmesi en büyük arzumuz. Ses getiren kampanyamızla birlikte devreye Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve diğer sivil toplum kuruluşları da girdi. Herkes elini taşın altına koymaya hazır. Birlik ve beraberlik içerisinde Kongre Merkezini Kuşadası'na ve bölgeye kazandıracağımıza inanıyorum" dedi.

Akdoğan; Kuşadası Kongre Merkezi Platformu adıyla kurulan sosyal medya sayfalarına da herkesten destek isteyerek, "Ne kadar çok paylaşırsak o kadar fazla ses getiririz. Amacımız Kuşadası'nın kazanması. Biz Ticaret Odası olarak, Kuşadası'nın en önemli sorunu olarak gördüğümüz atıl durumda olan bu büyük yatırımın hayata geçmesi ve ilçemizin kazanması için, önümüzde duran sorununun gündeme gelmesinde öncülük ettik, etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA