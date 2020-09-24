Ticaret Odası'ndan güvenli işyeri uygulamasına çağrı

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula oda üyelerinin Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet/Güvenli Turizm ve Okulum Temiz Belgelendirmesi konusunda Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği kriterleri yerine getirerek belgelerini almalarını istedi.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula oda üyelerinin Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet/Güvenli Turizm ve Okulum Temiz Belgelendirmesi konusunda Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği kriterleri yerine getirerek belgelerini almalarını istedi.

Ticaret Odası olarak oda üyelerini belgelendirme süreci hakkında bilgilendirerek bu belgeleri almaları için özendirme çalışmalarına başladıklarını belirten Rahmi Kula, pandemiyle mücadele sürecine katkı verecek üyelerine şimdiden teşekkür etti.

"Kriterleri yerine getiren işletmeler belgelendirilecek"

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet/Güvenli Turizm ve Okulum Temiz Belgelendirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19 Pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini sürdürmektedir. Salgına karşı ülkemizde ve ilimizde il günden bu yana pek çok alanda etkili tedbirler uygulanmış ve bu tedbirlerden önemli sonuçlar alınmıştır. Bu dönemde uygulanan tedbirlere toplumun tüm kesimlerince ve tüm işletmelerimizce uyulması istenen sonuçlara ulaşmada en önemli etken olmuştur. Bu süreçte Covid - 19 salgınına karşı mücadelede daha etkin sonuç alınması amacıyla Türk Standartları Enstitüsü'nce kriterli belirlenen ve üretim yerleri ile toplu hizmet sunumu yapılan ve pandemi tedbirlerinin eksiksiz uygulandığı işletmelere, başvuruları üzerine Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet/Güvenli Turizm ve Okulum Temiz belgelendirmesi yapılmaktadır" dedi.

"Üyelerimizin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor"

Ticaret Odası üyelerine TSE'den alınacak belgelendirme konusunda özendirme çalışmalarına başladıklarını kaydeden Rahmi Kula, "Balıkesir Valiliğimizce; ilimizde güvenli, kontrollü sosyal hayatın ve iş hayatının sürdürülmesi bakımından sanayi tesisleri ve hizmet sektöründeki işletmeler (restoran, kafe, lokanta, konaklama tesisleri vb.) başta olmak üzere tüm işletmelerimizin bu belgeye sahip olması ve bu yolla güvenli şehir imajımıza katkı sağlanarak işletmelerimizin rekabet gücünün de arttırılması amaçlanmaktadır. Valiliğimiz koordinasyonunda Odamız, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Kaymakamlıklarımız, Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığımız, ve Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde, tüm işletmelerimizin belgelendirme süreci hakkında bilgilendirilerek bu belgeleri kazandırmaları için özendirilmesine başlanmıştır" diye konuştu.

"Toplum sağlığı açısından güvenli işletme haline gelecekler"

TSE'den alınacak belgelerin pandemiyle mücadele tedbirlerine katkı sağlayacağının da altını çizen Rahmi Kula, "İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, gerek iş ve çalışma hayatının toplum sağlığı için alınan tedbirlere uyularak, kesintisiz devam edebilmesi ve gerekse vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunduğu üretim mahalleri ile toplu olarak hizmet sunulan işletmelerde pandemi tedbirlerine uyulması büyük önem taşımaktadır. Bizler Balıkesir Ticaret Odası olarak tüm üyelerimizin Pandemi tedbirlerine uymalarını ve sektörlerine uygun olan Güvenli Üretim/ Güvenli Hizmet/ Güvenli Turizm ve Okulum Temiz belgelerini edinmelerini edinerek pandemi ile mücadele tedbirlerine katkı sağlamalarını önemsiyoruz. Böylece üyelerimiz, toplum sağlığı açısından güvenli işletme haline gelerek iş hayatlarına katkı sağlayacaklar ve pandemi tedbirleri bakımından ilimizin daha iyi seviyelere ulaşması bakımından çok önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı