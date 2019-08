Ticaret odası başkanlarından Başkan Soyer'e destek ziyareti

Aliağa, Bayındır, Bergama, Menemen, Ödemiş, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ticaret odalarının yöneticilerini ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin gelişmesi ve kalkınması için ticaret odalarıyla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Başkan Soyer'e görevinde başarılar dileyen meslek odaları temsilcileri, 100 bine yakın üyelerinin bulunduğunu, Büyükşehir Belediyesi ile el ele çalışmaya hazır olduklarını söyledi. "Biz varız, yanınızdayız" diyen oda başkanları, Başkan Soyer'e kendi bölgelerine ilişkin sorunları ve talepleri içeren bir de dosya sundu; tarıma ve hayvancılığa verdiği destekten ötürü Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hiç kuşkunuz olmasın, gücümüzü sonuna kadar zorlayarak ihtiyaçlarınız için sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İşimiz bu. Bunun için bu göreve geldik. İşbirliği içinde olmak zorundayız. Bir çark var ve bu çarkın dönmesi için her bir dişlinin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Her birimiz bu çarkın dişlileri olduğumuzu unutmazsak ekmeğimiz büyür. El birliği ile çalışırsak her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

Kaynak: Bültenler