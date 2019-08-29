Ticaret odalarına sigorta desteği

29.08.2019 09:47

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta'nın ticaret odalarına desteği sürüyor. Yakın dönemde gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk özelliği taşıyan işbirliği kapsamında Ankara Ticaret Odası'nın 160 bin üyesini yaşanacak olası kazalara karşı ferdi kaza sigortası ile sigortalayan Generali Sigorta, ülke genelindeki diğer ticaret odalarına da benzeri işbirlikleriyle destek verecek. Tüm ticaret odalarını ortak işbirliklerine davet eden Generali Sigorta, oda üyelerini hayatın kötü sürprizlerine karşı güvence altına almayı amaçlıyor.

Seydi Demir: "Ticaret odalarını işbirliğine davet ediyoruz"

Ticaret odalarına verilecek desteklerle ilgili bilgi veren Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir, yaptıkları çalışmalarla ticaret odalarının ve üyelerinin yarınlara güvenle bakmalarını amaçladıklarını ifade ederek, "Hayatın ve ticaretin devamı için ticaret odaları büyük önem taşıyor. Ticaret odalarıyla gerçekleştireceğimiz işbirlikleriyle yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. İşbirliklerimiz, oda üyelerinin yarına daha da güvenle bakmalarını sağlayacak. Tüm ticaret odalarını benzeri işbirliklerine davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler