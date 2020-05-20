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Ticaret Odaları Konsey Başkanı Baran, sektörlerin taleplerini Bakan Albayrak'a aktardı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 20-30 düzeyinde ciro kaybı yaşayan işletmelerin mücbir sebep kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

Ticaret Odaları Konsey Başkanı Baran, sektörlerin taleplerini Bakan Albayrak'a aktardı Açıklaması
20.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:56

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 20-30 düzeyinde ciro kaybı yaşayan işletmelerin mücbir sebep kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "TOBB Ekonomi Buluşması", Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak'ın yanı sıra TOBB'a bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Gürsel Baran, ticaret odalarının yeni normalleşme sürecinde ekonominin kısa sürede iyileşmesini sağlamak için taleplerine değindiği konuşmasında, salgın döneminde bazı sektörlerin mücbir sebep kapsamında değerlendirildiğini hatırlattı.

Bu süreçte iş hacmi normalin üzerinde azalan sektörler bulunduğunu belirten Baran, "Yüzde 20-30 düzeyinde ciro kaybı yaşayan işletmeler mücbir sebep kapsamında değerlendirilebilir." dedi.

İşletmelere kira desteği talebi

Baran, Türkiye genelinde 1 milyon 800 bini aşan işletmenin yüzde 60'a yakınının kiracı olarak faaliyet gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mücbir sebep kapsamında olan işletmelerle bu süreçte iş hacmi daralan işletmeler, kira konusunda sorunlar yaşıyor. Her ne kadar yapılan yasal düzenlemeyle 30 Haziran'a kadar işleyecek kira bedellerinin ödenmemesi sözleşme feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak olsa da bu, yerine getirilmesi gereken bir borçtur. Hükümetimizin işletmelerimizin aşırı ifa güçlüğünü dikkate alarak kira desteği sağlamasını talep ediyoruz."

"Otomobil ve beyaz eşyada KDV ve ÖTV indirimi faydalı olacaktır"

Üretim ve istihdama, dolayısıyla da vergi gelirlerine önemli katkı sağlayan otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde, önceki dönemlerde yapılan KDV ve ÖTV indirimlerinin büyük fayda getirdiğini hatırlatan Baran, "Yeni normalleşmeye geçtiğimiz bu dönemde aynı şekilde otomobil ve beyaz eşyada gerçekleşecek KDV ve ÖTV indirimi, üretim ve istihdamın devamı açısından faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ekmek üreticilerinin isteklerini de ileterek, un, maya, doğalgaz, elektrik gibi maliyeti etkileyen girdi fiyatlarındaki yükselişe rağmen 2 yıla yakın süredir ekmek fiyatlarının artırılmadığını, bu nedenle fırıncıların fiyatlarda güncelleme istediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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