Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan - 5 - Haberler
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Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan - 5

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Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan - 5

Sohbet toplantısı "Microsoft Teams" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sohbet toplantısı "Microsoft Teams" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplantı dili İngilizcedir. Toplantıya yukarıdaki linke tıklayarak kayıt olmak suretiyle katılabilirsiniz (Internet Explorer tarayıcısı desteklememektedir). Microsoft Teams uygulaması bilgisayarlara yüklenebileceği gibi web üzerinden de katılım mümkündür. Sohbet toplantısının akıllı mobil cihazlardan takip edilebilmesi için ise Microsoft Teams uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi gerekmektedir.

Hindistan Toplantısı Kısa Link : https://bit. ly/3nLpdjS

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