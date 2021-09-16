Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Mısır - Haberler
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Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Mısır

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Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Mısır

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 13. 09. 2021 tarihli ve 67207312 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, 16 Eylül Perşembe günü 14. 00-15.

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 13. 09. 2021 tarihli ve 67207312 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, 16 Eylül Perşembe günü 14. 00-15. 30 saatleri arasında Mısır'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin katılımıyla "Mısır'da Yatırım, Ticaret ve Yeni Gümrük Sistemi: Gönderi Ön Bilgilendirme (Advance Cargo Info-ACI)" konulu bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

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