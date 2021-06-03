Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Moldova
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Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Moldova

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Moldova
Habermetre - Haberler | Toplum

Sohbet toplantısı "Microsoft Teams" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sohbet toplantısı "Microsoft Teams" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplantıya yukarıdaki linke tıklayarak kayıt olmak suretiyle katılabilirsiniz (Internet Explorer tarayıcısı desteklememektedir). Microsoft Teams uygulaması bilgisayarlara yüklenebileceği gibi web üzerinden de katılım mümkündür. Sohbet toplantısının akıllı mobil cihazlardan takip edilebilmesi için ise Microsoft Teams uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi gerekmektedir.

Moldova Toplantısı Kısa Link : https://bit. ly/3c9HGjK

Kaynak: Habermetre

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