Ticaret müşavirleri yeni ihraç pazarlarının kapısını açmak için seferber oldu

12.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:47

Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için Ticaret Müşaviri olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yaptıktan sonra yurda dönen Ticaret Bakanlığı bürokratları, edindikleri deneyimleri Egeli ihracatçılarla paylaştı.



2019 yılının içerisinde 31 milyar dolar ihracat yapılan; Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Romanya, Gürcistan, Güney Kore, Filipinler, Ukrayna, Fransa ve Polonya'da ticaret müşavirliği yapmış bürokratlar, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi firmalarla ikili iş görüşmeleri yaparak deneyimlerini aktardı.



Ticaret müşavirlerinin görev yaptıkları ülkelerde; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Türkiye'nin ihracatını arttırmak gece gündüz yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ticaret müşavirlerinin görev yaptıkları ülke ile ilgili tecrübelerini ihracatçılara aktarabilecekleri bir zemin hazırladıklarını kaydetti. Ticaret müşavirleriyle randevu çizelgesinin ihracatçı firmalardan gelen talepler sonucu kısa sürede dolduğuna işaret eden Eskinazi, "Ticaret Müşavirleri Buluşmasına 2016 yılında başladık. Bu beşinci buluşmamız oldu. Bu buluşmalarımızı önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz. Ticaret Müşavirleri Buluşmamıza İzmir dışından da yoğun katılım oluyor" dedi.



Türkiye'nin 2023 yılında dünya ihracat rakamlarından yüzde 1.5 pay almayı hedeflediğine dikkati çeken Eskinazi, "Bu hedefe ulaşmak için ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu yıl davet ettiğimiz ticaret müşavirlerimizin görev yaptığı 10 ülke Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 20 pay alıyor. Böylesi etkinliklerle bu ülkelerin ithalatından aldığımız payı arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz da, müşavirlere Ege İhracatçı Birliklerinin 2019 yılı faaliyetleri ve 2020 hedefleri ile ilgili bir sunum yaptı. EİB'nin Ticaret Müşavirleri Buluşmasına katılan bürokratların görev yaptığı ülkeler arasında Türkiye'nin 2019 yılının ocak-kasım döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 7 milyar 242 milyon dolarlık tutarla ABD oldu. Fransa, 6 milyar 950 milyon dolarlık Türk ürünleri tercih ederken, Romanya 3 milyar 596 milyon dolarlık ihracat rakamıyla üçüncü sırada yer buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA