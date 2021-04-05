Ticaret Merkezi ihaleye çıkıyor
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Ticaret Merkezi ihaleye çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ticaret Merkezi ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ticaret Merkezi Ofis ve İş yeri satış ihalesi 6 Nisan Salı günü Büyükşehir Meclis salonunda gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ticaret Merkezi Ofis ve İş yeri satış ihalesi 6 Nisan Salı günü Büyükşehir Meclis salonunda gerçekleştirilecek. 30 adet bağımsız iş yeri ve ofisin ihalesi açık teklif usulü ile yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısına kurulacak Yeni Ticaret Merkezi Ofis ve İş yeri satış ihalesi 6 Nisan Salı günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek. 30 adet bağımsız iş yeri ve ofisin ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. En düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 435 bin 420 TL iken, en yüksek bağımsız bölümün muhammen bedeli ise 1 milyon 913 bin 400 TL olarak belirlendi. İhale Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilecek.

Başvuru ve bilgi almak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne müracaat edilebilecek. - SAKARYA

Ticaret Merkezi ihaleye çıkıyor
Ticaret Merkezi ihaleye çıkıyor
Ticaret Merkezi ihaleye çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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