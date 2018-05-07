Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Böyle bir noktada ister sosyal medya kanalıyla olsun, isterse daha geleneksel yollarla olsun günümüzde de ticaret, medeniyetler ve kültürler arasında köprü olmaya devam ediyor." dedi.

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genç Ticaret Köprüsü 2. Ülke Sunum Ödül Programı"na katılan Olpak, programı düzenleyen Sakarya Genç MÜSİAD'ı tebrik etti.

Ticaretin tarih boyu insanın gittiği her yerde var olduğunu belirten Olpak, "Uygarlıkların gelişmesinde ve yayılmasında gerçekten çok önemli bir yer tutan ticaretin tarihi, ekonominin tarihinden de eskidir diye ifade ediliyor ve insanların ilk ilişkilerinin başladığı ilk güne kadar gidiyor. Bugüne kadar icat edilen her şey ticaretin nesnesi olmuş ya da ticaretin kurallarını değiştirerek devam etmiş. Bu noktada Montesquieu diyor ki 'Nerede yumuşak huylu insanlar varsa orada ticaret vardır ve nerede ticaret varsa orada yumuşak huylu insanlar olur.' Tarihte ilk defa değiş tokuşla başlayan ticaret, zaman içerisinde farklı şekilde etkilenerek günümüze kadar gelmiş." diye konuştu.

Olpak, sosyal medya kullanımının arttığını belirterek, "Y kuşağının yönetim pozisyonunda yer almaya başladığı bir sürecin içerisinde günümüzde milyonlarca farklı ürünün tekil ya da çoğul şekliyle, klasik yöntemlerle ya da gittikçe artan bir oranda e-ticaretle hayatımızda olduğunu görüyoruz. Böyle bir noktada ister sosyal medya kanalıyla olsun, isterse daha geleneksel yollarla olsun günümüzde de ticaret, medeniyetler ve kültürler arasında köprü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilik kavramının çokça kullanıldığını, gençler arasında yoğun şekilde dile getirildiğini aktaran Olpak, doğru anlaşılır ve uygulamaya çalışılırsa girişimciliğin güzel bir şey olduğunu belirtti.

Olpak, salondaki gençlere "girişimci olmayı hedefleyin ve hayal kurun" çağrısında bulunarak, arada önemli bir fark olduğunu, hayalperest olmamaları gerektiğini aktardı.

Programa, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Bolat ile MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.