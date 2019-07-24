Ticaret Komisyonu'ndan Facebook'a 5 milyar dolar ceza, bakanlıktan teknoloji şirketlerine inceleme
Federal Ticaret Komisyonu Facebook'a 5 milyar dolar ceza verdi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı da ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinin rekabet karşıtı girişimlerde bulunup bulunmadığıyla ilgili inceleme yapacağını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Ticaret Komisyonu sosyal medya platformu Facebook'a özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 milyar dolar ceza verdi.
Komisyon tarafından şu ana kadar bir teknoloji şirketine verilen en yüksek cezanın yanı sıra Facebook'un faaliyetleri üzerindeki denetimler de artırılacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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