Ticaret Komisyonu'ndan Facebook'a 5 milyar dolar ceza, bakanlıktan teknoloji şirketlerine inceleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Ticaret Komisyonu sosyal medya platformu Facebook'a özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 milyar dolar ceza verdi.

Komisyon tarafından şu ana kadar bir teknoloji şirketine verilen en yüksek cezanın yanı sıra Facebook'un faaliyetleri üzerindeki denetimler de artırılacak. Euronews.com'da Görüntüle