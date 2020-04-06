Ticaret İl Müdürlüğü sağlık ve temizlik ürünü satan firmaları denetimi Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs (covid 19) salgını nedeniyle, sağlık ve temizlik ürünleri ile temel gıda maddelerinde meydana gelen haksız fiyat artışlarını önlemek için Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, Zabıta Müdürlüğü, İl...

Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs (covid 19) salgını nedeniyle, sağlık ve temizlik ürünleri ile temel gıda maddelerinde meydana gelen haksız fiyat artışlarını önlemek için Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü personellerinden oluşturulan komisyon İl merkezinde, eczaneler, ecza depoları, parfümeri, kozmetik temizlik ürünleri perakende ve toptan satıcıları denetledi.

Komisyon üyeleri tarafından 62 firmada, Koruyucu Maske, Dezenfektan, Kolonya, temizlik malzemesi vb. 136 üründe, Market, Şarküteri, Manav, Gıda Toptancıları ile Sebze Halinde olmak üzere 37 firmada, Un, yağ, Şeker, Makarna, sebze, meyve vb. 53 ürün denetimi yapıldı.

06 Mart - 06 Nisan 2020 tarihleri arasında 99 firmada 189 ürün için yapılan denetimler sonucunda, haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 4 firma gerekli yaptırımlar uygulanması için Tcaret Bakanlığına bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA