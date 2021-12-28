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Samsun'da zabıta personeline eğitim verildi

Samsun'da zabıta personeline eğitim verildi
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun Ticaret İl Müdürlüğünce zabıta personeline fahiş fiyat artışları, fiyat etiketi ve dara düşümü konularında eğitim verildi.

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret İl Müdürlüğünce zabıta personeline fahiş fiyat artışları, fiyat etiketi ve dara düşümü konularında eğitim verildi.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, yaptığı yazılı açıklamada, fahiş fiyat artışları, fiyat etiketi, stokçuluk ve dara düşümü ile ilgili resen ve vatandaşlardan gelen şikayetler kapsamında denetimler yapıldığını belirtti.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Turpçu, döviz kuruna bağlı girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatları artırmalarına rağmen düşüşe paralel fiyatları düşürmeyen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere yönelik etkin denetimler gerçekleştirebilmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile eğitim programı düzenledikleri anlattı.

Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesinin zabıta personeline eğitim verildiğini aktaran Turpçu, "Fahiş fiyat artışları, fiyat etiketi ve dara düşümü, fiyat etiketi yönetmeliği, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği, Türk gıda kodeksi gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliği, uygulama örnekleri ve tespit tutanağının düzenlenmesi konularında eğitimler verildi." ifadesini kullandı.

Samsun'da zabıta personeline eğitim verildi

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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