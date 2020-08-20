Ticaret İl Müdürlüğü kontrollü sosyal hayat denetimi için 12 ekip oluşturdu
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Ticaret İl Müdürlüğü kontrollü sosyal hayat denetimi için 12 ekip oluşturdu

Koronavirüs salgınının yayılmaması için başlatılan kontrollü sosyal hayat denetimlerinde Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü oluşturduğu 12 farklı ekiple, rehberlik hizmeti verdikten sonra kurallara aykırı durumlarda cezai işlem uyguluyor.

Ticaret İl Müdürlüğü kontrollü sosyal hayat denetimi için 12 ekip oluşturdu
20.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:04

Koronavirüs salgınının yayılmaması için başlatılan kontrollü sosyal hayat denetimlerinde Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü oluşturduğu 12 farklı ekiple, rehberlik hizmeti verdikten sonra kurallara aykırı durumlarda cezai işlem uyguluyor.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri için oluşturulan ekipler, yeni dönemle ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra iş yerlerine ceza işlem uyguladı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, yaptığı açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde ilgili sektörler için 12 farklı ekip oluşturulduğunu ve rehberlik eğitimi verdiklerini söyledi.

Berberler, kıraathaneler, kafeler, çay ocakları, pazarcılar başta olmak üzere her sektörde faaliyet gösteren firmalara yeni dönem bilgilendirilmesi için 10 ayrı toplantı gerçekleştirildiğini belirten Dalgalı, yapılan rehberlik hizmeti sonrası denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

İl Müdürü Dalgalı, "Rehberlik ekiplerimiz farklı sektörlerdeki iş yerlerini ziyaret ederek, salgının önemi ve alınan yeni tedbirlerle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağı da hatırlatıldı. Yaklaşık 200 esnafımız bilgilendirildi. Daha sonra da denetim ekiplerimiz sahaya inerek, kurallara uymamaya devam eden iş yerlerine cezai işlem uyguladı.2 bin 400 iş yeri denetlendi"dedi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde emniyet birimleri, zabıta görevlileri ve sağlık memurları da yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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