"Ticaret Her Yerde: Dijitalleşmenin Ötesinde Perakendecilik"

05.11.2019 13:40

IDC Türkiye Dijital Perakende Zirvesi 2019'da

Perakende sektöründe, dijital dönüşüm, müşteri deneyimi, dönüştürücü teknolojilerin sektöre etkisi ile inovasyon gibi konular zirvenin önemli başlıkları arasında yer alacak. Global ve lokal perakende trendlerinin tartışıldığı eşsiz bir platform olarak Türkiye'de sektörün geleceğine dair net bir bakış sağlanmaya çalışılacak.

Perakende sektöründe BT ve iş stratejilerinin uygulamasında karşılaşılan zorluklar ile başarılı uygulamaların konuşulacağı IDC Türkiye Dijital Perakende Zirvesi'nde, teknoloji, ürün ve hizmet sağlayıcıları ile sektörün en etkili kurumlarının BT ve Pazarlama Yöneticileri, dijital dönüşümü şekillendiren önceliklerini tartışacak.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, "Perakende sektöründeki üst düzey yöneticiler için müşteri, operasyonel performans ve inovasyon öncelikli yatırım konuları arasında yer almaktadır. Bu üç ana konudaki yatırımların birleşimi, perakendecilere, sadece tüketicilere ürün ve hizmet sunmanın ötesinde; ekosistemde değer yaratmak için tasarlanan bir yapıyı benimsemelerine öncülük ediyor." dedi.

IDC Araştırma Müdürü Ayşe Kaptanoğlu "Perakende sektöründeki işletmeler, günümüzde giderek artan müşteri beklentilerini karşılayan ve IDC'nin "Her Yerde Ticaret" adı altında tanımladığı iş modelini benimsemeye çalışıyorlar. Bu sebeple, sektördeki tüm oyuncuların sunmuş oldukları ürün ve hizmetleri gerçek zamanlı müşteri deneyimini göz önüne alarak uyarlamaları gerekmektedir. Daha iyi bir müşteri deneyimi elde edebilmek için perakendeciler yararlı veriler seçme ve veri silolarını entegre etme ihtiyacıyla karşı karşıyadır. Bilişsel teknolojilerin sağladığı tüm etkileşimler, müşterinin katılımını dönüştürebilir, genel memnuniyeti sağlayabilir ve güveni artırabilir." dedi.

IDC Türkiye Dijital Perakende Zirvesi 2019 Ödülleri Töreni İstanbul'da Gerçekleşecek

"Türkiye'nin Perakende Liderleri"nin seçileceği IDC Dijital Perakende Zirvesi ödül töreni İstanbul'daki etkinlikte sahiplerini bulacak. 'Çoklu Kanal Çözümleri, 'Büyük Veri ve Analitik', 'Teknoloji Hizmet Sağlayıcıları', 'Güvenlik ve Dolandırıcılık Yönetimi', 'Yılın Ezber Bozan Projesi', 'Müşteri Deneyimi', 'Yenilikçi Teknolojilerle En İyi İnovasyon', kategorilerinde seçilecek 'IDC Dijital Perakende Zirvesi 2019' ödüllerine başvurular alındı.

Kaynak: Bültenler