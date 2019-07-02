Ticaret gelişmeleri etkisiyle Asya piyasaları karışık

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinde ilan edilen ateşkes etkisiyle karışık seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ileride imzalanacak ticaret anlaşmasının "hafifçe" ABD lehine dönmesi gerektiğini söylerken, Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in sene sonuna kadar değerli kağıtlar ve hayat sigortası sahipliğine limitler getirileceğini duyurdu.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.12,

Hang Seng yüzde 1.18 yükselirken,

Shanghai Composite yüzde 0.23,

Shenzen Composite yüzde 0.12 ve

Kospi Composite yüzde 0.32 düştü,

S&P bir değişim göstermedi.



Kaynak: DHA

- İstanbul