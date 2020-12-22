Ticaret Borsasından öğrencilere tablet desteği
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Ticaret Borsasından öğrencilere tablet desteği

22.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:51
Ticaret Borsasından öğrencilere tablet desteği

Erzincan Ticaret Borsası, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaçlı 55 çocuğa tablet hediye etti.

Erzincan Ticaret Borsası, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaçlı 55 çocuğa tablet hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Erzincan Ticaret Borsası'nın katkılarıyla temin edilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 55 tablet, Erzincan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akar tarafından, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'e imzalanan protokol ile takdim edildi.

Yaklaşık 9 aydır etkili olan Covid-19 salgını sebebiyle bu yıl eğitim yardımlarını uzaktan eğitime destek amacıyla tablet olarak yaptıklarını ifade eden Erzincan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akar, okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını ve bu anlamda maddi açıdan imkanı bulunmayan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına bir nebze katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Amacımız; tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilerimize destek olmak. Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak bu ve benzeri destekleri imkanlarımız nispetinde ilerleyen süreçte de devam edeceğiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise tablet bilgisayarı bulunmadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilere destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Erzincan Ticaret Borsası Başkanlığının katkıları ile alınan tabletlerin öğrencilerin geleceği için önemli bir katkı olduğunu vurgulayarak, nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak eğitimlerine verdikleri destekten dolayı Erzincan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akar'a teşekkür etti. - ERZİNCAN

Ticaret Borsasından öğrencilere tablet desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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