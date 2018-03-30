Ticaret Borsası Üyeleri Yemekte Buluştu

Sivas Ticaret Borsası yöneticileri ve borsa üyeleri, düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir restoranda verilen yemekte konuşan Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret Borsası'nın 1992 yılından beri Sivas'ta faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Geniş meslek gurubuna hitap eden bir sivil toplum kuruluşu olduklarını aktaran Hastaoğlu, yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Amaçlarının Sivas'a hizmet olduğunu vurgulayan Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Tekrar seçildiğimizde yeni dönemde ilimize ve üyelerimize, Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve Belediyemizin de desteğini alarak içerisinde yeni borsa hizmet binası, lisanslı depoculuğunda olduğu zahire borsası, kaba yem ve ot borsası ile canlı hayvan borsasının da aynı yerde olacağı bir kompleks kazandıracağız. Bu proje içerik olarak tam anlamıyla dört unsuru da bir arada bulunduran Türkiye'de tek kompleks olacak. İnşallah bu sizlerin desteğiyle bizlere nasip olur."

Programa, Meclis Başkanı ve meclis başkan adayı İhsan Aksoy, meclis üyesi adayları, Ticaret Borsası üyeleri katıldı.