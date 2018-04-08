Ticaret Borsası'nda Seçim Heyecanı

Düzce, Zonguldak ve Bolu'da bulunan gıda, tarım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borasında seçim heyecanı yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimlerle konuşan Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Ticaret Borsası'nda ilk defa liste hazırlandığını belirterek Cumartesi günü yönetimi belirlenen Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte uyum içersinde çalışacaklarını dile getirdi.

Düzce ile birlikte Zonguldak ve Bolu'daki gıda, tarım ve zirai donatım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borsası sandık başına gitti. Sabah saat 09: 00'da başlayan seçimlerde tarihinde ilk defa liste hazırlandı. 393 üyesi bulunan Ticaret Borsası'nda şartları uyan 319 üye oy kullanıyor.

Seçimlerle ilgili bilgi veren Ticaret Borsası başkanı Nurettin Karslıoğlu; "Zaman su gibi akıp gidiyor. 4. yıl bitti 5. yıla girdik. Yeni seçim zamanımız geldi. Bugünde seçimlerimizi yapıyoruz. Tek liste herhangi bir sorun yok. Yeni bir yönetimi bugün oluşturacağız. Bir dahaki hafta da görev dağılımı yapacağız. Hiçbir problem görülmüyor. Tiret odası seçimleri 1 Nisan'^da yapıldığı için ilçe seçim kurulu seçim tarihi olarak bugüne verdi. Ticaret odamızda seçimlerini tamamladı. Ilımlı ve ortayol bulunmuş bir kadro oluştu. Oraya da müteşekkiriz. Düzce ilini temsil noktasında seçilmiş kişilerin birbirleriyle diyalog halinde bulunması ilimiz için artı. Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da iyi bir arkadaşımız. İnşallah Düzce ilini yeni kadrolarla Ankara'da daha iyi temsil ederiz diye umut ediyoruz. Bizim Odamızda sıkıntı yok ve hiçbir zaman olmadı. Zaten 20 yıldır ilk defa bir liste çıktı. Oda heyecan verdi. Odamıza, Borsamıza ve TOBB Camiasına hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - DÜZCE