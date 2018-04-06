Ticaret Borsalarında 669 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Ticaret borsalarında 2018 Mart ayı sonu itibarıyla 669 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki ticaret borsalarında 2018 yılı Mart ayı sonu itibarıyla işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, mart ayı sonu itibarıyla ticaret borsalarında işlem gören fındık miktarının 669 bin 732 ton olduğu kaydedildi.

Söz konusu dönemde en fazla fındık işleminin 139 bin 287 ile Sakarya'da gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, bu ili 118 bin 669 ton ile Ordu'nun, 117 bin 860 ton ile Düzce'nin izlediği ifade edildi.