Ticaret borsalarında 595 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında 595 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 595 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Ekonomi

Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Haziran 2021 döneminde 595 bin 787 ton fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Haziran 2021 döneminde 595 bin 787 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2020-Haziran 2021 döneminde borsalarda toplam 595 bin 787 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 125 bin 823 tonla Ordu'da gerçekleştirildi, bu kenti 106 bin 612 tonla Sakarya, 90 bin 190 tonla Düzce/Bolu ve 76 bin 328 tonla Giresun izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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