Ticaret borsalarında 565 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Mayıs 2021 döneminde yaklaşık 565 bin 130 ton fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Mayıs 2021 döneminde yaklaşık 565 bin 130 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2020-Mayıs 2021 döneminde borsalarda toplam 565 bin 130 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlemin 118 bin 999 tonla Ordu'da gerçekleştirildiği, bu kenti 100 bin 952 tonla Sakarya, 87 bin 624 tonla Düzce ve 68 bin 698 tonla Giresun Ticaret Borsalarının izlediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak