Ticaret borsalarında 535 bin 691 ton fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında 535 bin 691 ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 535 bin 691 ton fındık işlem gördü
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Nisan 2021 döneminde yaklaşık 535 bin 691 ton fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Nisan 2021 döneminde yaklaşık 535 bin 691 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2020-Nisan 2021 döneminde borsalarda toplam 535 bin 691 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 114 bin 481 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 96 bin 205 tonla Sakarya, 81 bin 257 tonla Düzce ve 63 bin 545 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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