Ticaret borsalarında 527 bin ton fındık işlem gördü

08.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:16

Ticaret borsalarında ağustos-kasım döneminde 527 bin ton fındık işlem gördü.



Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, son 4 ayda borsalarda 527 bin 240 ton fındık işlem gördü.



En fazla işlem 113 bin 539 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 89 bin 628 ton ile Ordu ve 85 bin 951 tonla Düzce-Bolu ticaret borsaları izledi.



Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsası'nda işlem gören fındık miktarı 75 bin 863 ton oldu.

Kaynak: AA