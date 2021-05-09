Ticaret borsalarında 495,6 bin ton fındık işlem gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticaret borsalarında 495,6 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 495,6 bin ton fındık işlem gördü
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Mart döneminde yaklaşık 495 bin 597 ton fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Mart döneminde yaklaşık 495 bin 597 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2020 Ağustos-2021 Mart döneminde borsalarda toplam 495 bin 597 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 105 bin 851 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 89 bin 289 tonla Sakarya, 74 bin 994 tonla Bolu/Düzce ve 56 bin 482 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı
Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Faik Öztrak Aykut Erdoğdu
Magazin Hadise Müge Anlı Cansu Dere Şeyma Subaşı
Spor Muslera Salih Uçan Gökhan Töre Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ticaret borsalarında 495,6 bin ton fındık işlem gördü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:17:32. #1.16#

title