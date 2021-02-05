Ticaret borsalarında 409 bin tondan fazla fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında 409 bin tondan fazla fındık işlem gördü

05.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:02
Ticaret borsalarında 409 bin tondan fazla fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-Aralık döneminde 409 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-Aralık döneminde 409 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2020 Ağustos-Aralık döneminde borsalarda toplam 409 bin 763 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 85 bin 315 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 76 bin 263 tonla Sakarya, 65 bin 809 tonla Bolu/Düzce ve 42 bin 772 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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