Ticaret borsalarında 278 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında 278 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

09.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:46
Ticaret borsalarında 278 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos-ekim döneminde 278 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos-ekim döneminde 278 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu aylarda gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ağustos-ekim döneminde borsalarda toplam 278 bin 932 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 57 bin 433 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 53 bin 263 tonla Sakarya, 47 bin 897 tonla Düzce/Bolu, 24 bin 719 tonla Giresun, 23 bin 570 tonla da Çarşamba izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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