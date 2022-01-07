Ticaret borsalarında 259 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos- Kasım 2021 döneminde 259 bin ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ağustos-kasım döneminde borsalarda toplam 259 bin ton fındık satıldı.

En fazla işlem 55 bin 512 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 54 bin 548 tonla Ordu, 37 bin 190 tonla Giresun ve 34 bin 279 tonla Düzce/Bolu izledi.

AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi Haberleri

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