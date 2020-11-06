Ticaret borsalarında 214 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos-eylül döneminde 214 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos-eylül döneminde 214 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu aylarda gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ağustos-eylül döneminde borsalarda toplam 214 bin 571 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 42 bin 552 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 41 bin 412 tonla Sakarya, 38 bin 139 tonla Düzce/Bolu, 18 bin 986 tonla Çarşamba, 14 bin 741 tonla da Giresun izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin