Ticaret borsalarında 212 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos- Ekim 2021 döneminde 211 bin 983 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos-Ekim döneminde borsalarda toplam 211 bin 983 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 46 bin 208 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 39 bin 755 tonla Ordu, 30 bin 82 tonla Düzce ve 29 bin 107 tonla Giresun izledi.

AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi Haberleri

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