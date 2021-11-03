Ticaret borsalarında 136 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2021- Eylül 2021 döneminde 136 bin 122 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Eylül 2021 döneminde borsalarda toplam 136 bin 122 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 21 bin 418 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 16 bin 517 tonla Ordu, 15 bin 10 tonla Düzce ve 13 bin 407 tonla Giresun izledi.

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