Ticaret Bakanlığının personel eğitiminde "sanal sınıf" modeli Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, eğitim faaliyetlerini "sanal sınıf" uygulamasıyla sürdürürken, hem gümrük hem de iç ticaret hizmeti yürüten personeli, mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilendiriyor.

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, eğitim faaliyetlerini "sanal sınıf" uygulamasıyla sürdürürken, hem gümrük hem de iç ticaret hizmeti yürüten personeli, mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilendiriyor. Kaynak: Dunya.com