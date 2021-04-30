Ticaret Bakanlığının "çeklerin ibrazı ve ödemelerine" ilişkin uygulama tebliği yayımlandı
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Ticaret Bakanlığının "çeklerin ibrazı ve ödemelerine" ilişkin uygulama tebliği yayımlandı

Ticaret Bakanlığının 'çeklerin ibrazı ve ödemelerine' ilişkin uygulama tebliği yayımlandı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlığın "7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3'üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğ kapsamında, ibraz süresinin son günü, 30 Nisan-31 Mayıs arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedeli ödenecek.

İbraz süresinin son günü, söz konusu tarihler arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde ise 1 Haziran 2021 tarihinden önce Çek Kanunu kapsamında "karşılıksızdır" işlemi yapılmayacak, 1 Haziran'dan sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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